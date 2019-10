Amerika prezidenti Donald Tramp BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda Iran presidenti ilə görüşməyəcəyini açıqlayıb, lakin Ruhani ilə görüşünü istisna etmir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abbas Musavi, İran prezidenti Həsən Ruhaninin sentyabrın sonlarında Nyu Yorkda BMT-nin Baş Məclisinin iclasında ABŞ lideri Donald Tramp ilə görüşmək planlarının olmadığını söylədib.

