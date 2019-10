Xiaomi Mi 9 Lite gəlir

Fevral ayında ilk dəfə təqdim olunan flaqman Xiaomi Mi 9 ilə həyatımıza daxil olan Mi 9 seriyası hazırda yeddi modeldən ibarətdir. Çeşidini genişləndirməyə çalışan Çin smartfon istehsalçısı Xiaomi Mi 9 Lite təqdim etməyə hazırlaşır.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Xiaomi Mi 9 Lite iyulun əvvəlində təqdim edilmiş Xiaomi Mi CC9 ilə eyni telefondur. Onların eyni olması telefonun Avropa bazarında "Mi 9 Lite" adlandırılacağını bildirir. 16 sentyabrda İspaniyada təqdim ediləcək telefonun tanıtım posterində 32 meqapiksellik ön kamera və 48 meqapiksellik arxa kamera vurğulanır. Ön kamera f / 2.0 f / 1.8 aperturasına sahib olacaq.

Bundan əlavə, arxa tərəfində 8 meqapiksel kamera və 2 meqapiksel dərinlikdə aşkarlama sensoru nümayiş etdiriləcəkdir. 6.39 düymlük Super AMOLED ekrana 1080 × 2340 piksel təqdim edir və Snapdragon 710 ilə təchiz edilmiş barmaq izlərini oxumağı bacarır.

10 nm istehsal prosesi ilə qurulan və 2.2 GHz sürətdə işləyən 8 nüvəli Snapdragon 710, X15 LTE modemi və Adreno 616 GPU-ya sahibdir.

18W sürətli şarj ilə 4030 mAh batareya ilə təchiz edilmiş telefon, 179 qram ağırlığında və 8.67 mm qalınlığındadır. Mi CC9-da 6 GB və 8 GB operativ yaddaş seçimi var, lakin Mi 9 Lite-da dəyişiklik olub-olmayacağı məlum deyil.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.