"Liverpul" və "Çelsi" uduzdu, "Barselona" "Borussiya" ilə heç-heçə etdi

Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.



Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında 8 görüş keçirilib. Turnirin son qalibi "Liverpul" İtaliya səfərində "Napoli" ilə qarşılaşıb və 0:2 hesabı ilə uduzub.



Dortmund "Borussiya"sı evdə "Barselona"nı qəbul edib. Matç qolsuz bərabərliklə başa çatıb.



"Çelsi" isə doğma meydanda "Valensiya"ya uduzub - 0:1.

17 sentyabr



UEFA Çempionlar Liqası





F qrupu



20:55. "İnter" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya) - 1:1

Qol: Olayinka, 64 (0:1), Barella, 90+3 (1:1)



23:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0





G qrupu



20:55. "Lion" (Fransa) - "Zenit" (Rusiya) - 1:1

Qollar: Azmun, 41 (0:1), Depay, 50-pen. (1:1)



23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Leypsiq" (Almaniya) - 1:2

Qollar: Verner, 69 (0:1), 78 (0:2), Seferoviç, 84 (1:2)





E qrupu



23:00. "Zalsburq" (Avstriya) - "Genk" (Belçika) - 6:2

Qollar: Haaland, 2 (1:0), 34 (2:0), Hvanq, 36 (3:0), Lukumi, 40 (3:1), Haaland, 45 (4:1), Szoboszlay, 45+2 (5:1), Samata, 52 (5:2), Ulmer, 66 (6:2)



23:00. "Napoli" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 2:0

Qollar: Mertens, 82-pen, Llorente, 90





H qrupu



23:00. "Ayaks" (Hollandiya) - "Lill" (Fransa) - 3:0

Qollar: Promes, 18, Alvarez, 50, Talyafiko, 62



23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Valensiya" (İspaniya) - 0:1

Qol: Rodriqo, 74

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.