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Netflix-ə bu həftə əlavə ediləcək filmlər

Netflix-ə bu həftə əlavə ediləcək filmlər
08:52 18 Sentyabr 2019
80 Maraqlı
Ölkə mətbuatı
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Məşhur yayım platforması olan Netflix, hər həftə olduğu kimi bu həftə də məzmun siyahısını yeniləyəcək. Netflix-in bu həftəsini daha yaxından nəzərdən keçirək.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, yayım platformaları arasında istehsal sayına görə ilk sırada olan Netflix, istifadəçilərini məmnun etmək üçün platformaya yeni məzmun əlavə etməyə davam edir. Türkiyədə xarici məzmunların yanında yerli yapımlara da ev sahibliyi edən platforma, bu həftə bir müddətdir gözlənilən yeni işlərlə tamaşaçıların qarşısında çıxacaq.

Netflix-in orijinal məzmunlardan biri olan Disensantment, izləyicilərin gözlədiyi yeniliklərdən idi. Bu yaxınlarda fraqmenti yayımlanan Disensantment bu həftə platformada izləyicilərə təqdim olunacaq.  Disensantment-dən əlavə "Between Two Ferns: The Movie" ve "Criminal" kimi önəmli istehsalların çıxacağı bu həftənin tam siyahısına nəzər salaq:

Los Tigres del Norte at Folsom Prison (15 sentyabr)
Steal a Pencil for Me (15 sentyabr )
Surviving R. Kelly: Season 1 (15 sentyabr)
Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives (17 sentyabr)
The Last Kids on Earth (17 sentyabr)
Come and Find Me (18 sentyabr)
Océans (19 sentyabr)
Between Two Ferns: The Movie (Netflix filmi / 20 sentyabr)
Criminal (20 sentyabr)
Daddy Issues (20 sentyabr)
Disenchantment: 2. Hissə (20 sentyabr)
Fastest Car: 2. Sezon (20 sentyabr)
Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Netflix sənədli filmi/ 20 sentyabr)
Las del hockey (20 sentyabr)
Sarah's Key (21 sentyabr)
Netflix bu həftə platformadan çıxaracağı məzmunlar:

Miss Fisher-in Cinayət sirləri (15 sentyabr)
Super dahi: Mövsüm 1 (16 sentyabr)
Texas Chainsaw Massacre 3D (16 Sentyabr)
Carol (20 sentyabr)

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/interest/786740.html
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Netflix-ə bu həftə əlavə ediləcək filmlər
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