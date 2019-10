Ford v. Ferrari filminin ikinci fraqmenti yayımlandı - VİDEO

20th Century Fox, noyabrda yayımlanacaq Ford v. Ferrari filminin ikinci fraqmentini yayımladı.



Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Christian Bale və Matt Damon ikilisini bir araya gətirən Ford v. Ferrari filmi çox yaxında yayımlanacaq. Prodüser studiya 20th Century Fox, maraqla gözlənən filmin iki fraqmentini bu gün təqdim etdi. Yeni fraqmentdə Ford v. Ferrari yenə də olduqca maraqlı görünür.

Ford v Ferrari, bizləri 1966-ci ilin Fransada keçirilən Le Man's 24 Saat yarışmalarına aparacaq deyə bilərik.Filmdə məşhur ingilis yarışçısı Ken Miles (Bale) və Amerikan avtomobil dizayneri Carroll Shelby-nin (Damon) həyat hekayəsi əks etdirilib.



Tam 100 milyon dollarlıq büdcəyə ərsəyə gələn Ford v. Ferrari heç bir şəkildə CGI texnologiyası istifadə olunmayıb. Filmin rejissoru Ceyms Mangold, bu vəziyyətin kino zövqü üçün ciddi mənada fərq yaratdığını düşünür. Mangold, 2017-ci ildə ekrana girən və böyük rəğbət toplayan Logan filminin də rejissorudur. Logan da bir super qəhrəman filmi olmasına baxmayaraq, daha romantik filmdi.

Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı

Belə ki, Ford v. Ferrari 2019-cu ilin 15 noyabrında təqdim olunacaq.

