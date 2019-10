Göygöl rayonunda gənc qız itkin düşüb.

Hadisə rayonun Qırıxlı kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini - 1992-ci il təvəllüdlü Maviyyə İmanquliyeva sentyabrın 15-də axşam saatlarında yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və bir daha geri qayıtmayıb.

Ailə üzvlərinin dediyinə görə, M.İmanquliyeva ruhi xəstədir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (trend)

