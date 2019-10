Türk müğənnisi Seren Serengilin boşanma ərəfəsində olan əri Yaşar İpeklə bağlı ortaya atılan iddia sosial şəbəkədə gündəm olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, İpek Emre Aşıkın boşanma ərəfəsində olan xanımı Yağmur Aşıkla birlikdədir.

"Söylemezsem olmaz" verilişində yayılan xəbərə görə, cütlük birlikdə yaxtada dincəlib. Sosial mediada paylaşılan fotolar onların münasibətini ifşa edib.

Nə Yaşar, nə də Yağmur yayılan xəbərlə bağlı heç bir açıqlama verməyiblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.