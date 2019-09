"Bir insan fahişə ilə evlənmək istəyirsə, evlənə bilər" - Taleh Yüzbəyov

“Bir insan fahişə ilə evlənmək istəyirsə, evlənə bilər. Bu, onun seçimidir. Özü onu qəbul edirsə, sən, mən və digərləri kimdir ki, başqasının həyatına qarışsın".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri son zamanların tanınmış aktyoru Taleh Yüzbəyov "Publika.az"a verdiyi müsahibə zaman deyib. O, əlavə edib:

!Əlbəttə ki, çətin olacaq. Cəmiyyətdən bunu normal qarşılanmasını da tələb etmək hardasa doğru olmazdı. Yaşadığı mühitdən asılıdır. Bu barədə dəqiq bir fikir bildirmək mümkün deyil, çox qarışıq məsələdir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.