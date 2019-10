Tez-tez küsüb-barışan türk aktyoru Çağatay Ulusoy və aktrisa Duyğu Sarışın yenidən birlikdədir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bir tədbirə qatılan aktrisa Ulusoyla bağlı suala "Hər şey çox gözəldir. Yay tətilini birlikdə keçirmişik" deyə, cavab verib.

Qeyd edək ki, cütlük "İçerde" serialının çəkilişləri zamanı tanış olmuşdular.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.