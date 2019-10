“Səba” kərə yağına artan təlabat “Biləsuvar Aqro”nun istehsalını artırıb

2019-cu ilin sonuna yaxınlaşarkən SƏBA qrupuna daxil olan "Biləsuvar Aqro" şirkətinin son

üçillik fəaliyyətinin əsas statistikası açıqlanıb. Açıqlamada "Səba" kərə yağının istehsalçısı olan

şirkətin builki istehsal, satış və vergi həcmində ötən illərə nisbətən əhəmiyyətli dinamik artımın

olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, müxtəlif çeşiddə süd məhsulu emal edən "Biləsuvar Aqro" şirkəti xüsusilə

"Səba" kərə yağına artan tələbatı nəzərə alaraq ilin əvvəlindən etibarən bir sıra süd

təchizatçıları ilə əməkdaşlığını genişləndirib. Belə ki, Beyləqan Südçülük Fermer Təsərrüfatı

MMC, Avanqard MMC, Muğan Aqro Fermer Təsərrüfatı MMC, Qara İnək Fermer Təsərrüfatı

MMC, S.A.N.İ Kəndli Fermer Təsərrüfatı MMC, Türk Qida Sənaye MMC, Türyançay FT MMC və

digər xammal tədarükçüləri ilə imzalanmış müqavilələrə əsasən müəssisənin süd alışı 2018-ci illə

müqayisədə cari ilin sentyabrınadək təxminən 33,6% artaraq 6276 ton təşkil edib.

Bənzər inkişaf "Səba" kərə yağının satışında da müşahidə olunur. Rəqəmlərə əsasən, "Səba"

kərə yağının satış həcmi ötən ilə nisbətən cari ilin müvafiq dövrünədək 43,3% daha artıq olub.

2017-ci illə müqayisədə isə bu göstərici daha da çoxdur - 87,1%. Bu da öz növbəsində 2018-ci

ildə yerli yağ brendləri arasında "Ən yaxşı yağ" seçilən "Səba"-nın tələbatındakı artımın yüksələn

dinamikasını bir daha sübut edir.

Qeyd edək ki, süd məhsullarının keyfiyyəti və istehsala ciddi nəzarəti ilə istehlakçı rəğbətini

qazanan SƏBA qrupuna daxil olan "Biləsuvar Aqro"-nun fəaliyyətindəki inkişaf tempi vergi

ödəmələrinə də öz töhfəsini verib. Belə ki, 2018-ci il göstəriciləri ilə müqayisə olunduqda cari ilin

sentyabrınadək şirkətin vergi ödənişlərində 78% artım qeydə alınıb. 2015-ci ilin statiskasına

baxılarsa, bu il ərzində "Biləsuvar Aqro"nun vergi ödənişlərinin 10 dəfədən çox artdığını görmək

olar.



