Məşhur restoranın tualetində cinsi əlaqəyə girən cütlüyü kameraya çəkdilər - FOTO

İngiltərənin məşhur toyuq restoranı "Nando's Edinburgh - Fountain Park"da bir cütlük tualetdə cinsi əlaqəyə girərəkən yaxalanıb. Cütlük restoran işçisi tərəfindən tualetdə sevişərkəm kameraya çəkilib.

Milli.Az xəbər verir ki, hadisənin şahidi olan Sarah Vatson "The Sun" qəzetinə verdiyi açıqlamasında cütlüyün rahat şəkildə cinsi əlaqədə olduğunu görəndə şoka düşdüyünü deyib. Sarah Vatson "Təxminən 5 dəqiqə sonra tualetdən çıxdılar və ikisi də qəhqəhə çəkib gülürdü" deyib.

İçəri girən işçilər cütlüyün cinsi əlaqədə olduqları kabinədən yerdə istifadə edilmiş bir prezervativ tapıblar.

Məşhur restoran olayla bağlı hər hansı bir açıqlama verməkdən yayınıb.

Turqut

Milli.Az

