Nigar Camalla Eldar Qasımovun “Eurovision”da qalib olarkən geyindiyi səhnə kostyumları Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində sərgilənəcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Nigar Camal məlumat verib.

O, bildirib ki, bu xəbər onu çox sevindirib: “Bu, bizim üçün şərəfdir. “Eurovision” qalibiyyətimizi və imzalarımızı əks etdirən açıqca və bəzi şəxsi əşyalarımız artıq Dövlət Azərbaycan Tarixi Muzeyində öz yerini tapacaq. Minnətdaram! Bu, bizim tariximizdir, bu hamımızın tarixidir”.

