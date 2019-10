Başqırdıstanın Yanaul şəhərində dəhşətli hadisə baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, məlum olub ki, altı yaşlı uşaq bir həftə anasının meyiti ilə mənzildə tək qalıb.

Bu barədə şəhərin hüquq-mühafizə orqanları məlumat yayıb.

44 yaşlı qadın intihar edib. Nəticədə, onun altı yaşlı oğlu bir həftə anasının meyiti ilə qalmaq məcburiyyətində olub.

Hazırda baş verən hadisənin detalları araşdırılır. Körpə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.