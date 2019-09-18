Çempionlar Liqasında növbəti 8 oyun

Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunun son 8 oyunu keçiriləcək.
Milli.Az qol.az-a istinadən, ikinci matç günündə A, B, C, D qrupununun görüşləri oynanılacaq.
A qrupunda "Qalatasaray "Brügge"nin, "Real" PSJ-nin qonağı oloacaq.
D qrupunda isə "Atletiko" "Yuventus"u qəbul edəcək.
A qrupu
20:55. "Brügge" - "Qalatasaray"
23:00. PSJ - "Real"
B qrupu
20:55. "Olimpiakos" - "Tottenhem"
23:00. "Bavariya" - "Srvena Zvezda"
C qrupu
23:00. "Şaxtyor" (Donetsk) - "Mançester Siti"
23:00. "Dinamo" (Zaqreb) - "Atalanta"
D qrupu
23:00. "Atletiko" - "Yuventus"
23:00. "Bayer" (Leverkuzen) - "Lokomotiv" (Moskva)
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