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Çempionlar Liqasında növbəti 8 oyun

Çempionlar Liqasında növbəti 8 oyun
10:27 18 Sentyabr 2019
100 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunun son 8 oyunu keçiriləcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən, ikinci matç günündə A, B, C, D qrupununun görüşləri oynanılacaq.

A qrupunda "Qalatasaray "Brügge"nin, "Real" PSJ-nin qonağı oloacaq.

D qrupunda isə "Atletiko" "Yuventus"u qəbul edəcək.

A qrupu

20:55. "Brügge" - "Qalatasaray"

23:00. PSJ - "Real"

B qrupu

20:55. "Olimpiakos" - "Tottenhem"

23:00. "Bavariya" - "Srvena Zvezda"

C qrupu

23:00. "Şaxtyor" (Donetsk) - "Mançester Siti"

23:00. "Dinamo" (Zaqreb) - "Atalanta"

D qrupu

23:00. "Atletiko" - "Yuventus"

23:00. "Bayer" (Leverkuzen) - "Lokomotiv" (Moskva)

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/787004.html
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Çempionlar Liqasında növbəti oyun
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