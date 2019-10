İranın qərbində yerləşən Kürdüstan vilayətində zəlzələ baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, ötən gecə ard-arda 4,4 və 3,4 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Nəticədə dağıntılar yaranıb və 2 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, son bir neçə gündə İranın bir sıra vilayətlərində ard-arda güclü zəlzələlər qeydə alınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.