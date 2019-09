Gənc qadın sevgilisinə etdiyi hərəkət üzündən həbs olundu

Amerikanın Florida əyalətində yaşayan 24 yaşlı Serina Volfe adlı qadın sevgilisinə Nyu Yorka səyahət edəcəyini və bütün xərclərini onun qarşılamasını istədiyini bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, sevgilisi isə səyahət xərclərini qarşılamayacağını deyib. Bundan çox qəzəblənən Volfe sevgilisinin kartını oğrlayaraq bir restorana gedib. Burada yeyib-içdikdən sonra sevgilisinin kartı ofsianta 5 min dollar bəxşiş verib.

Kartı oğurlanan 29 yaşlı Maykl Kranenin polisə xəbərdarlığından sonra gənc qadın oğurluqla təqsirləndirilərək həbs olunub.

