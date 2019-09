Daxili İşlər orqanlarında növbəti təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,, Daxili İşlər Naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, polis kapitanı Seymur Quliyev Şabran rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin rəisi təyin olunub. Xəbəri Şabran rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsindən Unikal.org-a təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Gədəbəy Rayon Dövlət Yol Polisi şöbəsinin keçmiş rəisi polis kapitanı Seymur Quliyev vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülmüşdü.

