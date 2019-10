Olqa Buzova müsəlman qadın kimi geyindi - Qəzəbə tuş gəldi - FOTO

Rusiyanın pop ulduzu Olqa Buzovanın "İnstagram"da paylaşdığı foto izləyicilərini qəzəbləndirib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki,, onlar sənətçini ikiüzlülükdə günahlandırıb.

Müğənni və "Ev-2"nin (Dom-2) keçmiş ulduzu Olqa Buzovanın paylaşdığı fotoda Dövlət Dumasının deputatı Adam Delimxanov, arxa planda müğənni Timati görünür. Abunəçilər Buovaya "ayaqqabılarını dəyişdirdiyini" və müsəlman kimi olmağa çalışdığına görə qəzəbləniblər. Buzova Çeçenistan rəhbərinin qızı Aişat Kadırovanın rəhbərlik etdiyi Çeçenistandan moda evində qapalı paltar geyinib. Buzova yaratdığı gözəlliyə görə ona təşəkkür edib. Müğənni, eyni zamanda, Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırova təşəkkür edib.

Bu yazı çox mənfi şərhlərə səbəb olub. İstifadəçilər Buzovanın ikiüzlü davrandığını qeyd ediblər. Çılpaq bir fotoşəkil göstərib və sonra paltarda İslam normaları haqqında danışmağa başlayıb. Üstəlik, "Buzova Çeçenistandakı kostyumunda çıxış etsəydi, orada anlaşılmazdı", "Çeçenistanda öz kostyumlarında çıxış etmək lazım idi", "Hər yerdə rəngini dəyişən və hər yerə burnunu soxan", "Buzovanı müsəlman qadınlar üçün belə yaxşı bir tədbirə necə dəvət edə bilərdiniz?", "Əgər müsəlman deyilsinizsə, onda niyə şal taxmısan?" kimi şərhlər yazılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.