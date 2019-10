Əməkdar incəsənət xadimi Müşfiq Hətəmov Mədəniyyət nazirliyinə sektor müdiri təyin edilib.

Bu barədə Müşfiq Hətəmov Publika.az-a verdiyi açıqlamada deyib.

Məlumat üçün bildirək ki, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov ötən həftə vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə kinorejissor Cəmil Quliyev təyin olunub.

