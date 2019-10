İranda keçirilən 51-ci erməni olimpiadasında Dağlıq Qarabağdan heç bir komanda iştirak etməyib.

Bu barədə "Report"a İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.

"Tehrandan aldığımız məlumata görə, bu oyunlarda Qarabağdan komanda iştirak etməyib", - diplomatik nümayəndəlikdən bildiriblər.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan KİV-də Tehranda keçirilən erməni olimpiadasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağdan komandanın iştirak etməsi barədə məlumat yayılmışdı.



