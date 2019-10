Hindistanda "buynuzlu" şəxsi əməliyyat etdilər

Bakı. Trend:

Hindistanda qeyri-adi cərrahiyyə əməliyyatı edilib.

Trend-in məlumatına görə, Madxya-Pradeş şatının Saqar şəhərində pasiyentin başından çıxmış buynuz kəsilib. "Şeytan buynuzu" adlandırılan bu törəmənin 10 santimetrdən böyük olduğu qeyd edilir.

Həmin şəxsin sözlərinə görə, öncə şiş o qədər də böyük olmayıb, daha sonra böyüyərək ona narahatlıq yaradıb. Ona görə də o, həkimə müraciət edərək "buynuz"dan xilas olmağa qərar verib.

Həkimlərin dediyinə görə, əməliyyat uğurlu keçib.

