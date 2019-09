Üzüyünü oğrulardan qorumaq üçün görün nə etdi /Fotolar

Amerika Kaliforniyada yaşayan 29 yaşlı Cenna Evans adlı qadın gördüyü yuxudan sonra üzüyünü oğrulardan qorumaq üçün qeyri-adi yola əl atıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, yuxusunda bir qatar səyahəti zamanı vaqona soyğunçuların girdiyini görən Evans üzüyünü soyğunçulardan qorumaq üçün udub. Amma Evans yuxudan oyandıqda üzük həqiqətən barmağında yox idi. Gördüyü yuxunun təsiri ilə üzüyünü udmuş olduğunu düşünən qadın nişanlısıyla birlikdə xəstəxanaya gedib.

Müayinə zamanı gənc qadının üzüyü həqiqətən udduğu ortaya çıxıb.

Evansın mədəsindəki üzük əməliyyatla çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.