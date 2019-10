Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, F qrupunda qərarlaşan "İnter" evdə Praqanın "Slaviya" klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Oyunda hesabı Çexiya təmsilçisi açıb. Meydan sahibləri 90+2-ci dəqiqədə məğlubiyyətdən qaçıb.

"İnter" - "Slaviya" - 1:1

Qollar: Nikolo Barella, 90+2 - Peter Olayinka, 63

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.