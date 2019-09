Hindistanda qeyri-adi cərrahiyyə əməliyyatı edilib.

etbuat.az-ın məlumatına görə, Madxya-Pradeş şatının Saqar şəhərində pasiyentin başından çıxmış buynuz kəsilib. "Şeytan buynuzu" adlandırılan bu törəmənin 10 santimetrdən böyük olduğu qeyd edilir.

Həmin şəxsin sözlərinə görə, öncə şiş o qədər də böyük olmayıb, daha sonra böyüyərək ona narahatlıq yaradıb. Ona görə də o, həkimə müraciət edərək "buynuz"dan xilas olmağa qərar verib.

Həkimlərin dediyinə görə, əməliyyat uğurlu keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.