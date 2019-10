SON DƏQİQƏ: Ruhani "Saudi Aramco"ya hücum haqqında İLK DƏFƏ danışdı

Səudiyyə Ərəbistanının “Saudi Aramco” zavodlarına PUA-larla olunan hücum xəbərdarlıqdır”.

Publika.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Həsən Ruhani deyib.

“Yəmən xalqı Səudiyyə Ərəbistanındakı neft obyektlərinə edilən hücumla bu ölkədə müharibəyə qarışanlara bir xəbərdarlıq etdi. Yəmənlilər xəstəxananı və ya məktəbi vurmadılar, xəbərdarlıq etmək üçün məhz sənaye obyektini vurdular",- Ruhani İRNa xəbər agentliyinə açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ hücumun arxasında İranın olduğunu iddia edir. Hücumun məsuliyyətini isə Yəmənin Husi üsyançıları öz üzərinə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.