Peyk internetinə rəqib texnologiya hazırlanıb

Yaponiyanın "HAPS Mobile" şirkəti orbital radioötürücü aparatlar və raket buraxılışları üçün orijinal alternativ texnologiya kəşf edib.



"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "4PDA www.4pda.ru" resursuna istinadən yazır ki, "HAWK30" adlı qeyri-adi pilotsuz uçan aparat konstruksiyası 10 elektromotora malik böyük qanaddan ibarətdir. Yüksək hündürlükdə (təxminən 20 km) uçuşlar üçün nəzərdə tutulan dron günəş batareyaları ilə təchiz olunub. Onlar qurğuya təkrar enerji toplamadan havada uzun müddət qalmağa imkan verir.



Bildirilir ki, retranslyator funksiyalarını yerinə yetirəcək "HAPS" pilotsuz uçuş aparatı mobil internetin paylanılması üçün baza stansiyası qismində istifadə oluna bilər. Yerüstü avadanlıqdan fərqli olaraq onun siqnalı bina və qurğular tərəfindən maneələrin təsirinə daha az məruz qalır.



Artıq uçuş sınaqları keçirilən qeyri-adi aparat perspektivdə bahalı peyk internetinə rəqib olacaq.



Nizam Nuriyev









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.