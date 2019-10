Sabiq deputat YAP-dan QOVULDU

Son vaxtlar keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədovun sosial şəbəkələrdə, bəzi KİV-lərdə etdiyi çıxışları və mövqeyi ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Mətbuat Xidməti ilə əlaqə saxladıq.

YAP-ın Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov 2000-ci ildən YAP-ın üzvü olub. Lakin 2010-cu ilin parlament seçkilərində Nazim Məmmədov qeyri-etik davranışına və Partiyanın Nizamnamə tələblərinə, prinsiplərinə zidd hərəkətinə görə YAP-ın sıralarından uzaqlaşdırılıb.

Artıq Nazim Məmmədovun Partiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və YAP-ı təmsil etmir. (sia)

