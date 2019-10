UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, E qrupunda qərarlaşan turnirin son qalibi "Liverpul" İtaliya səfərində "Napoli" ilə qarşılaşıb və 0:2 hesabı ilə uduzub.

"Napoli" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 2:0

Qollar: Dris Mertens, 82 (pen.), Fernando Lyorente, 90+2

Milli.Az

