4 dəfə sinəsini əməliyyat etdirən aparıcı büsqaltersiz günəşləndi - FOTO

İngiltərənin tanınmış jurnalisti, aparıcı və müğənnisi Kerri Katona özündən yaşca kiçik sevgilisi ilə tətilə çıxıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, istirahət üçün Taylandı seçən cütlük otellərin birində hovuz kənarında dincələrkən paparassilərin fotokamerasına tuş gəliblər.

4 dəfə sinədikləşdirmə və sinə böyütmə əməliyyatı keçirən Kerri büsqaltersiz halda günəşlənib. Bu anlar fotoqrafların diqqətindən yayınmayıb.

39 yaşlı aparıcının sərbəst davranışları və vecsizliyi normal qarşılanmayıb. Artıq çəkili Kerrinin sinəsindəki tikiş izləri diqqət çəkib.

İsmayıl

Milli.Az

