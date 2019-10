Bakıda yol polisini təhqir edən sürücü saxlanılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən tutularaq barəsində tədbir görülməsi üçün aidiyyəti orqanlara təhvil verilib.

Xatırladaq ki, ötən gün cərimənin yazılması ilə barışmayan taksi sürücüsü yol polisi əməkdaşını təhqir edib.

Milli.Az

