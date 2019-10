Türkiyə polisi tərəfindən İzmitdə keçirilən fahişə əməliyyatında azərbaycanlı "trans" ələ keçib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat İzmitin Karabaş məhəlləsində baş tutub.

Məlumata görə, A.A. adlı "trans" sosial şəbəkə üzərindən müştəriləri ilə pul qarşılığında görüşüb.

Onun Azərbaycana deportasiya ediləcəyi qeyd olunub.

Milli.Az

