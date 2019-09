Telefonunu hamamda batareyaya taxan gənc qadın faciəvi şəkildə can verdi

Rusiyada yaşayan 26 yaşlı Evgenie Shulyatyeva adlı gənc qadın hamamda batereyaya taxdığı telefonun vannaya düşməsi nəticəsində faciəvi şəkildə həyatını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, elektrik cərayanına qapılaraq həyatını itirən gənc qadının cansız bədəni anası tərəfindən tapılıb.

Shulyatyevanın uzun müddət duşdan çıxmamasından narahat olan qapını döyüb. İçəridən səs gəlmədikdə qapını qıraraq hamama girən ana qızının yanmış cəsədi ilə qarşılaşıb.

Gənc qadının faciəvi ölümü ailəsini və yaxın dostlarını yasa boğub.

