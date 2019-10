47 yaşlı müğənni çimərlik geyimində şəklini paylaşdı

Son konsertində Mövlanə açıqlaması ilə diqqət çəkən müğənni Göksel çimərlik geyimi ilə gündəmə gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, məşhur sənətçi instaqramda bəbirli çimərlik geyimində şəkillərini paylaşıb. 47 yaşlı müğənni bu fotosu ilə gənc qızlara meydan oxuyub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Konyada konsert verən Göksel Mövlanənin hikmətli fikirləri sayəsində sağaldığını deyib:

"Konyaya gəldiyim üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Həyat gözəl təsadüflərlə doludur. 1 aydır ki, Mövlanə oxuyaraq sağaldım".

