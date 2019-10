Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu Türkiyədə toy məclisinə qatılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi orada məşhur ifaçılar Orhan Gəncəbay və Sibel Canla bir araya gəlib.

Hüseyn çəkdirdiyi şəkli İnstaqram səhifəsində "Türkiyənin gözləri - Orhan Gencebay və Sibel Can" qısa şərhi ilə yayımlayıb.

Musiqiçi məclisdə, eyni zamanda, dünyanın məşhur klarnet ifaçıları ilə bir araya gəldiyini vurğulayıb.

Milli.Az

