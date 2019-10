UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, G qrupunda qərarlaşan "Leyptsiq" Lissabonda "Benfika"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

"Benfika" (Portuqaliya) - "Leyptsiq" (Almaniya) - 1:2

Qollar: Haris Seferoviç, 84 - Timo Verner, 69, 78

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.