Ən məşhur "killer" qadın sevgilisinin yatağında öldü - FOTO

Dünyanın ən məşhur narkobaronu hesab edilən El Çapo adı ilə tanınan Xoakin Quzmanın tanınmış muzdlu qatillərindən biri məşuqunun yatağında ölüb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, xarici görünüşünə görə erməni pornoulduz Kim Kardaşyana bənzədilən, həm də modellik fəaliyyəti ilə məşğul olan Claudia Ochoa Felix sevgilisi ilə intim münasibətdən sonra dünyasını dəyişib.

35 yaşlı killerin ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Lakin qəsdən öldürülməsi ilə bağlı ehtimallar da var.

Meksikanın Sinaloa ştatında baş verən hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edə ki, El Çapo 2017-ci ilin yanvar ayında Meksikadan Amerikaya ekstradasiya edilib.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.