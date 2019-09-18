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Çempionlar Liqası: hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Çempionlar Liqası: hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
12:32 18 Sentyabr 2019
144 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Çempionlar Liqası

20:55 Brügge - Qalatasaray - CBC Sport, Match! Football 2, beIN Sports 1

20:55 Olimpiakos - Tottenhem - Match! Football 1, beIN Sports 2

23:00 PSJ - Real Madrid - CBC Sport, Match! Football 1, beIN Sports 2

23:00 Bayern Münhen - Srvena Zvezda - Match! Arena, beIN Connect

23:00 Şaxtyor - Mançester Siti - Match! Football 3, beIN Sports MAX 2

23:00 Dinamo Zaqreb - Atalanta - beIN Connect

23:00 Atletiko - Yuventus - İdman TV, Match! Football 2, beIN Sports MAX 1

23:00 Bayer Leverkuzen - Lokomotiv Moskva - Match! TV, beIN Connect

UEFA Gənclər Liqası

18:00 PSJ U-19 - Real Madrid U-19 - Match! Football 3

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/787036.html
Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
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