Çempionlar Liqası: hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Çempionlar Liqası

20:55 Brügge - Qalatasaray - CBC Sport, Match! Football 2, beIN Sports 1

20:55 Olimpiakos - Tottenhem - Match! Football 1, beIN Sports 2

23:00 PSJ - Real Madrid - CBC Sport, Match! Football 1, beIN Sports 2

23:00 Bayern Münhen - Srvena Zvezda - Match! Arena, beIN Connect

23:00 Şaxtyor - Mançester Siti - Match! Football 3, beIN Sports MAX 2

23:00 Dinamo Zaqreb - Atalanta - beIN Connect

23:00 Atletiko - Yuventus - İdman TV, Match! Football 2, beIN Sports MAX 1

23:00 Bayer Leverkuzen - Lokomotiv Moskva - Match! TV, beIN Connect

UEFA Gənclər Liqası

18:00 PSJ U-19 - Real Madrid U-19 - Match! Football 3

