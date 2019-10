Avstriyada 8 qol - VİDEO - FOTO

Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, gecənin ən məhsuldar oyunu Avstriyada reallaşıb. "Zalsburq" "Red Bull Arena"da Belçikanın "Genk" klubunu qəbul edib və 6:2 hesablı qələbə qazanıb. Meydan sahiblərinin 19 yaşlı norveçli hücumçusu Erlinq Bröyt Holand Çempionlar Liqasındakı debütündə het-trik edib.

"Zalsburq" (Avstriya) - "Genk" (Belçika) - 6:2

Qollar: Erlinq Bröyt Holand 2, 34, 45, Hi-Çan Hvanq, 36, Dominik Soboslai, 45+2, Andreas Ulmer, 66 - Con Lukumi, 40, Mbvana Samata, 52

Milli.Az

