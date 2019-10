Hər zaman fərqli geyimləri ilə diqqət çəkən Əməkdar artist Elza Seyidcahanın bu dəfə qaşları müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Elza 2019-ci ilin trendi ilə ayaqlaşaraq qaşlarını dağınıq formaya saldırıb. O, sözügedən görüntülərini İnstaqram səhifəsində yayıb.

Qısa müddət ərzində Əməkdar artistin qaşları sosial şəbəkələrdəki səhifələrdə müzakirəyə çıxarılıb. Əksər izləyici isə bu modelin Elzaya yaraşdığını qeyd edib.

Milli.Az

