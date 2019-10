"Azərişıq": Qubada baş verən qəza ilə bağlı araşdırma başlandı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Qubada “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus avtomobilin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırma aparılır.

Bu barədə Trend-ə qurumun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda qurumun regional idarəsinin rəhbər işçiləri hadisə yerindədir: "Hadisənin hansı şəraitdə və necə baş verməsi barədə ictimaiyyətə dəqiq məlumat veriləcək".

Xatırladaq ki, “Azərişıq” ASC-yə məxsus avtomobilin dərəyə aşması nəticəsində 2 nəfərin öldüyü, 2 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Yaralılar Quba rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.

