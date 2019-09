Müğənni tənqidlərə məruz qalan həyat yoldaşına dəstək çıxdı - Fotolar

Müğənni Alişanın həyat yoldaşı Buse Varol doğuşdan sonra 21 kiloqram arıqlayaraq köhnə fit görüntüsünə qayıdıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Varol son olaraq "İnstagram"da qısa ətəklə paylaşım edib. Qara qısa ətək və sağ çiyni açıq köynəyi ilə çəkdiyi videosunu izləyiciləri ilə bölüşən Varol daha sonra bu hərəkətindən peşman olub.

Onun bu paylaşımına bəzi izləyicilərindən mənfi rəylər gəlib. Varol tənqid dolu rəyləri oxuduqda sərt reaksiya verib. Aktrisa bu tənqidləri "bəyənmirsinizsə izləməyin. Mənə qarışmayın" deyərək cavablandırıb.

Alişan da həyat yoldaşını bu mövzuda dəstəkləyib. Müğənni "Mən Busenin geyim tərzinə heyranam" deyib.

