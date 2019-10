Çempionlar Liqasının birinci turu çərçivəsində "Çelsi" öz meydanında "Valensiya"ya 0:1 hesabı ilə uduzub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Çelsi"nin baş məşqçisi Frenk Lempard bu məğlubiyyətlə klubun tarixinə keçib.

Belə ki, Lempard London təmsilçisinin tarixində debüt Çempionlar Liqası matçını uduzan ilk baş məşqçi olub.

Qeyd edək ki, 41 yaşlı məşqçi "Çelsi"nin sükanı arxasına bu yay "Derbi Kounti"dən keçib.

Milli.Az

