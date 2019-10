ARDNF yaradılandan bəri büdcəyə 100 milyard dollara yaxın vəsait transfert edib

Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) yarandığı gündən bu il iyunun 30-na qədər ona 154,6 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait daxil olub.

“Report”un məlumatına görə, bunu bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyində “Əsrin Müqaviləsi: Azərbaycanın yüksəlişinin möhtəşəm təməli” mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Fondun icraçı direktorunun müvini İsrafil Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, ARDNF-a daxil olan vəsaitin 148,3 milyard dolları neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsindən, qalan 6,3 milyard dolları isə Fondda toplanmış vəsaitlərin idarə edilməsindən daxil olan vəsaitdir.

İ. Məmmədov onu da deyib ki, ötən dövrdə ARDNF-in xərcləri 112 milyard dollara yaxın olub ki, bunun da 95,5 milyard dolları dövlət büdcəsinə transfertlərin payına düşüb.



