Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük neft platformalarından biri olan “Saudi Aramco”ya raketlər və Silahlı Pilotsuz Uçuş Aparatları ilə edilən hücumla bağlı vəliəhd şahzadə Məhəmməd ibn Salmandan ilk açıqlama gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, “Əl-Ərəbiə” telekanalına danışan şahzadə hücumun beynəlxalq sabitliyin sınanması üçün təşkil edildiyini deyib.

