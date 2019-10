Türkiyənin İstanbul şəhərində fabrik yanır.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın Tuzla rayonunda dəri fabriklərindən birində qeydə alınıb.

Fabrikin bütün əməkdaşları təxliyə olunub. Yanğının qarşısının alınması üçün yanğınsöndürənlər və xilasedicilər cəlb olunub.

Yaxınlıqdakı binalardan da sakinlərin təxliyə olunduğu deyilir.

Yanğının səbəbləri ilə bağlı hələlik məlumat verilmir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.