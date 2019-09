Yol polisini təhqir edən sürücü danışdı: Onkoloji xəstəyəm — VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yol polisini təhqir edən sürücü saxlanılıb.

Metbuat.az azxeber.com -a istinadən xəbər verir ki, sürücü etdiyi əməldən peşman olduğunu deyib.

O bildirib ki, avtomobildə telefonla danışdığı üçün, eyni zamanda lisensiyasız taksi fəaliyyət göstərdiyi üçün cərimələnib.

Eyni zamanda sürücü onkoloji xəstə olduğunu deyib: "Mən 5 dəfə narkoz keçirmişəm, onkoloji xəstəyəm, şəkər xəstəsiyəm. Sadəcə həmin an çox əsəbləşdim və onu təhqir elədim".

Sürücü deyib ki, həmin yol polisini tapıb, ondan üzr istəyəcək.

Həmin videonu təqdim edirik:

