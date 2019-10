Dünya çempionatı: Hacı Əliyevin ilk rəqibi bəlli olub

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilən dünya çempionatında Azərbaycanın növbəti güləşçilərinin ilk rəqibləri bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, 6-cı yarış günündə sərbəst güləşçilər mübarizəyə qoşulacaq. 57 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Mahir Əmiraslanov təsnifat mərhələsində Ulukbek Zholdoşbekovla (Qırğızıstan) üz-üzə gələcək. 3 qat dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyev (65 kq) isə eyni mərhələdə Rusiya təmsilçisi Hacımurad Raşidovla güləşəcək.

Qadın güləşçilərdən Elmira Qəmbərova (62 kq) 1/16 finalda rumıniyalı Krista İntsi ilə, İrina Netreba (68 kq) isə eyni mərhələdə İvett Zi (Burkino-Faso) ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatına sentyabrın 22-də yekun vurulacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.