Bakıda baş verən qəza anları kameralara düşüb.

Milli.Az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, sürücülərin səriştəsizliyi ucbatından baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi yüksək olmasa da, avtomobillərə ziyan dəyib.

Ara məsafəsi gözləməmək, manevr qaydalarını pozmaq, həmçinin sükan arxasında mobil telefonla oynamaq bu cür qəzalara səbəb olur.

Milli.Az

