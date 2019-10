Bakı metrosunda maraqlı görüntü çəkilib.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sərnişin qatara mindikdən sonra mahnı ifa etməyə başlayıb.

Karaoke mikrofonu ilə mahnı ifa edən qadın sərnişinləri təəccübləndirib.

Bu vəziyyət çoxlarının marağına səbəb olub. Sözügedən anlar qatardakı sərnişinlərdən biri tərəfindən kameraya çəkilib.

Sosial şəbəkələrdə yayılan video minlərlə baxış toplayıb.

Milli.Az

