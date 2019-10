Türkiyəli aktrisa Selin Şekerci özündən 9 yaş böyük aktyor sevgilisi Caner Cindorukdan ayrılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, gah küsən, gah da barışan cütlük bu dəfə münasibətlərinə nöqtə qoyub.

Hətta Caner yayılan məlumatları təsdiqləyib. O, "münasibətimizə nöqtə qoymuşuq, amma dostluğumuz qüvvədədir" deyə, KİV nümayəndələrinə açıqlamasında bildirib.

Milli.Az

